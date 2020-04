Nemecko si virutálne pripomenulo oslobodenie nacistických táborov

Berlín 19. apríla (TASR) - V Nemecku sa v nedeľu konali virtuálne spomienkové ceremónie pri príležitosti 75. výročia oslobodenia nacistických koncentračných táborov Sachsenhausen, Ravensbrück a Bergen-Belsen. Podujatia, na ktorých sa mali pôvodne zúčastniť desiatky preživších, sa pre pandémiu koronavírusu presunuli výlučne do online sveta. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



"V koncentračnom tábore Sachsenhausen prišlo o život viac ako 20.000 ľudí. Ak by sme za každého z nich držali minútu ticha, dva týždne by sme mlčali," povedal nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vo svojom videoprejave. Dodal však, že umlčaný nemôže byť boj proti zabúdaniu, popieraniu či skresľovaniu holokaustu.



V Sachsenhausene ležiacom severne od Berlína našlo smrť mnoho politických väzňov vrátane sovietskych vojakov. V koncentračnom tábore tiež boli uväznení židia, Jehovovi svedkovia či homosexuáli z viac ako 40 krajín, pripomína agentúra AP.



Pamätník na pôde tohto niekdajšieho koncentračného tábora pôvodne plánoval tento týždeň - na výročie oslobodenia - zorganizovať viaceré podujatia, pre pandémiu koronavírusu ich však zrušil a na internete na miesto toho uverejnil sériu spomienkových videí ako napríklad Maasov prejav.



Obdobná virtuálna ceremónia sa konala aj v súvislosti s oslobodením neďalekého koncentračného tábora Ravensbrück ležiaceho 80 kilometrov severne od Berlína, ktorý bol vyhradený výlučne pre ženy a deti.



V niekdajšom koncentračnom tábore Bergen-Belsen ležiacom v spolkovej krajine Dolné Sasko položili v nedeľu zamestnanci tamojšej pamiatkovej inštitúcie na kvety k tzv. múru nápisov venovanému obetiam. Obyvatelia Nemecka držali minútu ticha za obete tohto tábora už v stredu, na ktorú pripadlo výročie jeho oslobodenia spred 75 rokov.



Pamätník obetí v ďalšom bývalom tábore Bergen Belsen už vopred avizoval, že fyzickú spomienkovú ceremóniu presunul až na apríl 2021, informovala agentúra AFP. V Bergen-Belsene zahynulo viac ako 50.000 ľudí vrátane židovského dievčaťa Anny Frankovej, ktorej denník sa neskôr stal literárnou senzáciou a tiež symbolom utrpenia zapríčineného nacistami počas druhej svetovej vojny.



"Bergen-Belsen je pre nás v Dolnom Sasku miestom, ktoré nám ukazuje krutosť a nemilosrdnosť najtemnejšej časti našej histórie," uviedol v nedeľu v rámci virtuálnej spomienky dolnosaský premiér Stephan Weil.



Nemecká ministerka kultúry Monika Grüttersová uviedla, že vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu je teraz obzvlášť dôležité, aby takéto spomienkové obrady odsudzujúce zverstvá páchané nacistami prebehli virtuálne.



V Nemecku v nedeľu podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) evidovali 184 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré si tam celkovo vyžiadalo 4294 obetí na životoch. Počet infikovaných sa tam v dennom prírastku podľa RKI zvýšil o 2458 na celkových 139.897.