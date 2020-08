Nemecko si želá účasť Južnej Kórey na summite G7

Berlín 10. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok vyjadril podporu účasti Južnej Kórey na tohtoročnom summite krajín G7. Zároveň dodal, že Rusko by sa na najbližšom stretnutí lídrov tejto skupiny zúčastniť nemalo, píše agentúra DPA.



"Južná Kórea je jednou z krajín, ktoré sú dôležité z globálneho hľadiska - zároveň sú hodnotovým partnerom, takže by som veľmi privítal (ich účasť)," povedal Maas v Berlíne na spoločnom stretnutí so svojou juhokórejskou rezortnou kolegyňou Kang Kjong-hwa.



Naopak účasť Ruska na summite G7 Berlín stále odmieta. Krajina bola z pôvodnej G8 vylúčená pred piatimi rokmi práve v reakcii na anexiu Krymského polostrova a podporu separatistov na východe Ukrajiny.



Americký prezident Donald Trump, ktorý jesennému summitu priemyselne najvyspelejších krajín sveta bude predsedať, minulý mesiac formát G7 označil za "zastaranú skupinu krajín". Taktiež sa vyslovil, že skupina možno "náležite neprezentuje momentálne dianie vo svete".



Maas sa v pondelok vyjadril spôsobom, ktorý naznačuje zhodu s týmto Trumpovým názorom. "Rovnováha moci vo svete už nie je realisticky vyjadrená v mnohých existujúcich štruktúrach," povedal nemecký minister.



Stretnutie lídrov Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Japonska, Talianska a USA sa malo pôvodne konať koncom júna v Camp Davide v americkom štáte Maryland. Trump však 30. mája oznámil, že odloží summit na jeseň a že naň pozve aj ďalšie krajiny. Konkrétne spomenul Rusko, Južnú Kóreu, Indiu a Austráliu.



S návrhom, aby sa na summite G7 zúčastnilo aj Rusko, vyjadrili nesúhlas aj Kanada, Francúzsko a Británia.