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Nemecko: Sieť napojená na Hamas plánovala útok v Európe
Prokurátor objasnil, že vo videu bol oznámený útok načasovaný približne na druhé výročie útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.
Autor TASR
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Berlín 16. júna (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že podozrivé obstarávanie zbraní pre palestínske militantné hnutie Hamas súviselo s konkrétnymi plánmi na útok v Európe, uviedol v pondelok spolkový generálny prokurátor Jens Rommel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„U jedného z podozrivých bolo zaistené vopred nahraté video s priznaním sa k činu,“ povedal Rommel novinárom v meste Karlsruhe. Prokurátor objasnil, že vo videu bol oznámený útok načasovaný približne na druhé výročie útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, čo naznačuje plánovanie operácie okolo 7. októbra 2025. Len týždeň predtým polícia zatkla troch podozrivých.
V Nemecku od minulého roka zadržali už celkovo deväť osôb v prípade podpory Hamasu. Obvinili ich z toho, že od približne polovice minulého roka sa podieľali na preprave a ukrývaní zbraní a munície pre túto militantnú skupinu. Podľa vyšetrovateľov mal byť tento arzenál použitý na útoky na izraelské alebo židovské inštitúcie v Nemecku a v Európe.
„U jedného z podozrivých bolo zaistené vopred nahraté video s priznaním sa k činu,“ povedal Rommel novinárom v meste Karlsruhe. Prokurátor objasnil, že vo videu bol oznámený útok načasovaný približne na druhé výročie útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, čo naznačuje plánovanie operácie okolo 7. októbra 2025. Len týždeň predtým polícia zatkla troch podozrivých.
V Nemecku od minulého roka zadržali už celkovo deväť osôb v prípade podpory Hamasu. Obvinili ich z toho, že od približne polovice minulého roka sa podieľali na preprave a ukrývaní zbraní a munície pre túto militantnú skupinu. Podľa vyšetrovateľov mal byť tento arzenál použitý na útoky na izraelské alebo židovské inštitúcie v Nemecku a v Európe.