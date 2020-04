Sieť nemeckých supermarketov Aldi priváža zásoby cestovín z Talianska

Berlín 3. apríla (TASR) - Nemecká sieť supermarketov Aldi posiela do Talianska vlaky, aby zabezpečila, že Nemecko bude mať dostatok cestovín počas pandémie koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Vedenie Aldi vo štvrtok oznámilo, že firma Schenker, ktorá je pobočkou železničného prepravcu Deutsche Bahn pre oblasť logistiky, už do krajiny priviezla viac ako 200 ton cestovín.



"Viacero špeciálnych vlakov už z Talianska do Norimbergu v rámci prvej zásielky priviezlo viac ako 60.000 balení cestovín v tvare vretienok (fusilli), viac ako 75.000 balení cestovín rúrkovitého tvaru (penne) a viac ako štvrť milióna balení špagiet," uvádza sa vo vyhlásení.



Zásoby cestovín budú z Norimbergu v spolkovej krajine Bavorsko rozvezené do supermarketov Aldi v južnom Nemecku.



Aldi uvádza, že zásobovanie cestovinami a ďalšími základnými potravinami je v súčasnosti náročnejšie, zatiaľ čo dopyt po týchto výrobkoch narastá. Ďalšia dodávka potravín je podľa Aldi na ceste do Nemecka.