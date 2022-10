Silnejúci prílev utečencov v Nemecku znepokojuje vládu i samosprávy

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecko prijalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už jeden milión ukrajinských utečencov, pričom stále rastie aj počet migrantov z krajín Blízkeho východu. Vysoký počet osôb prichádzajúcich do Nemecka sa stal kľúčovým bodom utorkových rokovaní nemeckej spolkovej vlády s miestnymi samosprávami. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v utorok vyjadrila znepokojenie aj nad zvyšujúcim sa počtom utečencov, ktorí prichádzajú do Nemecka z Blízkeho východu prostredníctvom tzv. balkánskej cesty.



Faeserová v rozhovore pre nemeckú televíziu ARD povedala, že podniká kroky na európskej úrovni, aby zamedzila presunom utečencov cez Balkán. Dodala, že spolková vláda v súčasnosti skúma možnosti, ako pomôcť jednotlivým samosprávam tak, že by nevyužívané budovy vo vlastníctve štátu premenila na ubytovacie centrá.



"Zvládnutie tejto situácie je len otázkou spojenia síl vlády, spolkových krajín a samospráv," uviedla Faeserová.



Šéfka rezortu vnútra však zdôraznila, že nič nenasvedčuje tomu, že by si utečenci vyberali Nemecko ako cieľovú destináciu preto, lebo ponúka lepšie benefity ako ostatné európske krajiny. Odkazovala tak na vyjadrenie lídra nemeckej opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedricha Merza, ktorý utečencov z Ukrajiny obvinil zo "sociálneho turizmu". Neskôr sa za tento výrok ospravedlnil.



Agentúra DPA pripomína, že v porovnaní s vlaňajškom stúpol počet žiadostí o azyl v Nemecku o 35 percent.