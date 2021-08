Situácia na letisku v Kábule je podľa Nemecka veľmi nebezpečná

Berlín/Kábul 27. augusta (TASR) - Situácia na letisku v afganskej metropole Kábul je "veľmi nebezpečná" a na samotnom letisku i v jeho okolí naďalej hrozia útoky. Uviedlo to v piatok krízové centrum nemeckého ministerstva zahraničných vecí v správe pre nemeckých občanov, informovala agentúra DPA.



"Preto vám dôrazne odporúčame, aby ste sa v súčasnosti na toto letisko nevydávali," píše sa v správe s tým, že zatiaľ sa nedá predpovedať, kedy bude obnovená riadna letová prevádzka medzinárodného letiska v Kábule, na ktorom momentálne nie sú k dispozícii žiadne civilné ani komerčné lety.



Vo štvrtok sa neďaleko kábulského letiska odpálili najmenej dvaja samovražední útočníci. O život prišli desiatky ľudí vrátane 13 amerických vojakov.



Nemecká armáda vo štvrtok po 11 dňoch ukončila letecký most z Kábulu, v rámci ktorého prepravili 5347 ľudí z najmenej 45 krajín, z nich okolo 500 Nemcov a vyše 4000 Afgancov – bývalých spolupracovníkov Nemecka a ohrozené osoby, ako sú pracovníci organizácií za práva žien a ľudské práva.



Aj po ukončení evakuačnej misie eviduje nemecké ministerstvo zahraničných vecí približne 300 Nemcov a viac ako 10.000 Afgancov, ktorí sa zaregistrovali a želajú si odcestovať z Afganistanu. Vyplýva to z piatkového vyjadrenia hovorcu rezortu, ktorý zdôraznil, že situácia a počty týchto ľudí sa neustále menia. Nemecká vláda sa chce snažiť o ich vycestovanie diplomatickými cestami.