Situácia s covidom je kritická, varoval nemecký minister zdravotníctva

Berlín 11. marca (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach poprosil v piatok svojich spoluobčanov, aby nepokladali pandémiu koronavírusu za skončenú, pretože krajina zaznamenáva plynulý nárast v nových prípadoch nákazy. Minister varoval, že Nemecko je stále v "kritickej" situácii. Informácie priniesli tlačové agentúry AP a AFP a týždenník Die Zeit.



Nemecko hlásilo minulý mesiac pokles v ochoreniach COVID-19, ale oficiálne údaje teraz ukazujú, že miera nákazy sa zvyšuje deväť po sebe idúcich dní. Predstavitelia pripisujú situáciu šíreniu ešte nákazlivejšej verzie variantu omikron známej ako BA.2, ktorá tento týždeň tvorila v Nemecku polovicu prípadov infekcie, a tiež uvoľneniu pandemických obmedzení.



Nemecký úrad verejného zdravotníctva v piatok oznámil, že za posledných 24 hodín bolo zaznamenaných vyše 250.000 nových prípadov nákazy koronavírusom a 249 úmrtí na ochorenie COVID-19. Sedemdňová incidencia (výskyt za sedem dní) bola 1439 nových prípadov na 100.000 obyvateľov.



"Sme v situácii, ktorú by som chcel opísať ako kritickú," povedal novinárom Lauterbach. Podľa jeho slov hrozí službám intenzívnej starostlivosti preťaženie a počet prípadov takzvaného "dlhodobého covidu" sa môže zvýšiť.



"Znova máme výrazné zvyšovanie údajov o počte nakazených... Stále čítam, že variant omikron je miernejší variant, ale to platí len do určitej miery. Nemôžeme byť spokojní so situáciou, v ktorej zomiera každý deň 200 až 250 ľudí, a výhľad je taký, že o niekoľko týždňov bude zomierať viac ľudí. Situácia je objektívne oveľa horšia než nálada (obyvateľstva)," upozornil.



Minister zdravotníctva dodal, že presvedčenie niektorých ľudí, že krajina má pandémiu za sebou, je "chybný úsudok".



Nemecko uvoľňuje obmedzenia proti koronavírusu a väčšinu z nich zruší do 20. marca. Vláda vypracovala nové pravidlá, ktoré umožnia jednotlivým spolkovým krajinám vyžadovať opatrenia ako nosenie rúšok, testovanie v niektorých situáciách a aj ďalšie obmedzenia v prípadných nových ohniskách koronavírusu. Nosenie rúšok zostáva povinné v diaľkových vlakoch a počas letov, píše AP.



Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz žiada zavedenie povinného očkovania, plánované hlasovanie v nemeckom parlamente však posunuli, uvádza AFP. V Nemecku sú podľa jej informácii plne zaočkované približne dve tretiny obyvateľstva a 57 percent ľudí dostalo aj tretiu dávku. V krajine je však ešte stále 19,6 milióna nezaočkovaných osôb vrátane štyroch miliónov detí do štyroch rokov.