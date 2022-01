Nemecko skracuje dĺžku karantény, dôvodom je omikron

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 7. januára (TASR) - Nemeckí lídri sa v piatok dohodli na sprísnení požiadaviek na vstup do reštaurácií a barov a rozhodli sa skrátiť obdobie karantény. Dôvodom je rýchlo sa šíriaci variant omikron, informovala agentúra AP.Nemecký kancelár Olaf Scholz s premiérmi 16 spolkových krajín vychádzali z reštrikcií zavedených tesne po Vianociach, ktoré obmedzili súkromné stretnutia na desať ľudí a zatvorili nočné kluby.Od ľudí v Nemecku sa už nejaký čas vyžaduje, aby sa pri vstupe do reštaurácií a barov, ako aj do mnohých neesenciálnych obchodov, divadiel a kín preukázali potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.V súlade s piatkovým rozhodnutím sa ľudia budú musieť okrem dôkazu, že boli očkovaní alebo prekonali covid, preukazovať aj potvrdením o zaočkovaní tromi dávkami alebo poskytnúť negatívny výsledok testu.Scholz sa s regionálnymi lídrami tiež dohodli na skrátení dvojtýždňovej karantény alebo domácej izolácie. K tomuto kroku pristúpili už aj mnohé iné krajiny.Scholz spresnil, že ľudia, ktorí dostali posilňovaciu dávku, už nebudú musieť po kontakte s osobami s koronavírusom ísť do karantény. Všetci ostatní môžu ukončiť karanténu alebo obdobie domácej izolácie po desiatich dňoch, ak nemajú – alebo ak už nemajú – príznaky; po siedmich dňoch pri negatívnom PCR teste.V Nemecku momentálne dosahuje sedemdňová incidencia, teda počet prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za týždeň, hodnotu 303,4. Za uplynulých 24 hodín tamojšie úrady zaznamenali 56.335 nových prípadov nákazy.V krajine je úplne zaočkovaných 71,6 percenta obyvateľov a posilňujúcu dávku dostalo 41,6 percenta.