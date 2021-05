Nemecko od nedele vyradí Slovensko zo zoznamu rizikových oblastí

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecko vyradí od nedele viacero európskych krajín vrátane Slovenska zo svojho zoznamu rizikových oblastí v súvislosti so šírením koronavírusu. Oznámil to v piatok večer Inštitút Roberta Kocha (RKI), informuje agentúra DPA.



Cestujúci, ktorí boli v posledných desiatich dňoch v rizikovej oblasti, musia po vstupe do Nemecka absolvovať karanténu. Vyhnúť sa jej môžu predložením negatívneho výsledku testu, ktorý možno nahradiť aj potvrdením o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, uvádza RKI na svojom webe. Nariadenie o povinnej karanténe platí predbežne do 30. júna 2021.



Z nemeckého zoznamu rizikových oblastí vyradia tiež Fínsko, Rumunsko, San Maríno, niektoré regióny Španielska a Írska, ako aj Jamajku. Nemecká vláda súčasne preradí zo zoznamu oblastí s vysokým výskytom koronavírusu, pre ktoré platí druhý najvyšší stupeň opatrení, medzi "obyčajné" rizikové oblasti Francúzsko, Chorvátsko a Slovinsko, a to z dôvodu výrazného poklesu počtov nakazených.



Británia sa však vzhľadom na výskyt tzv. indického variantu vírusu SARS-CoV-2 ocitne od nedele na nemeckom zozname oblastí s rozšírenými variantmi koronavírusu, pre ktoré platia najprísnejšie opatrenia. Tie zahŕňajú zákaz vstupu do krajiny leteckou, autobusovou, železničnou i námornou dopravou. Výnimku majú len nemeckí občania alebo osoby žijúce v Nemecku. Po príchode z týchto oblastí musia byť dva týždne v karanténe, ktorú nemožno skrátiť negatívnym výsledkom testu.



Spojené kráľovstvo je tak po určitom čase prvou krajinou Európy, ktorú Berlín opätovne zaradí do svojej najvyššej rizikovej kategórie. Do tej aktuálne patrí len 11 štátov v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike, približuje DPA. V Británii k 19. máju potvrdili viac než 3400 prípadov indického variantu. Najviac ich hlásili z miest Blackburn a Bolton v strednom Anglicku a z oblasti západného Londýna.