Smútočný obrad za obete streľby v Hanau bude 4. marca

Hanau 26. februára (TASR) - V nemeckom meste Hanau v spolkovej krajine Hesensko bude 4. marca smútočný obrad na pamiatku obetí rasovo motivovanej streľby, pri ktorej zomrelo deväť ľudí, píše agentúra DPA.



Na podujatí by sa mal zúčastniť nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Svoju účasť prisľúbila aj kancelárka Angela Merkelová.



Smútočné spomienkové podujatie sa začne o 18.00 h v mestskom parku. Miestni predstavitelia očakávajú vysokú účasť.



Starosta mesta Claus Kaminsky považuje účasť spolkových lídrov na spomienkovom obrade v meste za mimoriadne podstatnú. "Ukazuje to ich sústrasť so smútkom zasiahnutých. Občianskej spoločnosti v Hanau to ukazuje, že spolková vláda a náš štát pri nás stoja," povedal.



Extrémista v stredu 19. februára večer strieľal v dvoch baroch v meste Hanau ležiacom v spolkovej krajine Hesensko. Usmrtil tam celkovo deväť ľudí — troch Nemcov, dvoch Turkov, Bulhara, Rumuna, občana Bosny a Hercegoviny a jednu osobu s nemecko-afganským občianstvom.



Páchateľa, občana Nemecka vo veku 43 rokov, neskôr našli mŕtveho vo vlastnom byte spolu s ďalšou usmrtenou osobou, ktorou bola jeho 72-ročná matka.



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer označil tento prípad za pravicovo-teroristický útok.