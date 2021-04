Söder kritizoval Lascheta ako nedostatočne progresívneho kandidáta

Berlín 23. apríla (TASR) – Bavorský premiér Markus Söder v piatok naznačil, že Armina Lascheta, ktorý ho porazil v boji o post kandidáta Únie CDU/CSU na nemeckého kancelára, nepovažuje za dostatočne progresívneho uchádzača o túto funkciu. Informovala o tom agentúra AFP.



„Dôvody jeho kandidatúry ma nepresvedčili. Som zástancom modernizácie volebného programu a myslím si napríklad, že moderná hospodárska politika musí zosúladiť environmentálne a ekonomické imperatívy," uviedol Söder v piatkovom rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung. Zároveň odmietol tvrdenia, že zastáva postoje príliš blízke k čoraz populárnejšej strane Zelených.



Na otázku, či bol v porovnaní s Laschetom modernejším kandidátom, odpovedal, že v prípade kladnej odpovede by išlo z jeho strany o „trúfalé preháňanie". Neskôr však dodal, že jeho prístup je možno trochu progresívnejší, či už v oblasti environmentálnej politiky, rodovej rovnosti, alebo využívania moderných technológií.



Lascheta, ktorý je lídrom Kresťanskodemokratickej únie (CDU), zvolili za spoločného kandidáta Únie CDU/CSU na post šéfa spolkovej vlády v noci na utorok. O túto funkciu sa uchádzal aj vo verejnosti populárnejší Söder, ktorý je šéfom bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU).



CDU a CSU tradične idú do parlamentných volieb so spoločným kandidátom na šéfa spolkovej vlády.



Za obvyklých okolností by bol Laschet - stúpenec kancelárky Angely Merkelovej - jasným uchádzačom z pozície lídra silnejšej CDU. Podpora strany však v prieskumoch - v súvislosti s problémami pri v boji proti pandémii - klesla, čo vytvorilo príležitosť pre Södera.



Tohtotýždňové nominácie na post nemeckého kancelára, ktoré ohlásila konzervatívna Únia CDU/CSU a taktiež Zelení, spôsobili podľa agentúry DPA výrazné zmeny v preferenciách voličov. Podľa posledného prieskumu verejnej mienky inštitútu Insa je konzervatívna Únia CDU/CSU s 24 percentami stále najsilnejšou stranou v Nemecku, avšak pred stranou Zelených viedla iba o jeden percentuálny bod. Naopak v prieskumoch zo začiatku týždňa viedli Zelení.