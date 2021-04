Söder prvýkrát verejne priznal ambíciu stať sa kancelárom

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiér nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder počas tlačovej konferencie 16. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Berlín 11. apríla (TASR) - Bavorský premiér a šéf bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder v nedeľu prvýkrát verejne pripustil, že do septembrových volieb do Spolkového snemu je pripravený viesť vládne strany Kresťanskodemokratickej a Kresťanskosociálnej únie (CDU/CSU) ako kandidát na kancelára. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.Ako pripomína AFP, o tom, kto sa bude nakoniec uchádzať o post kancelára v septembrových voľbách, sa rozhodne medzi Söderom (54) a premiérom Severného Porýnia-Vestfálska Arminom Laschetom (60), ktorý sa stal v januári straníckym lídrom CDU." povedal podľa agentúry AFP Söder na nedeľňajšom rokovaní konzervatívcov, na ktorom sa s Laschetom dohodli, že sú obaja ochotní vymeniť po 16 rokoch Angelu Merkelovú ako kandidáta únie CDU/CSU na post kancelára a viesť stranu do volieb, ktoré sa uskutočnia 26. septembra.Z nedávneho prieskumu verejnej mienky inštitútu Civey pre časopis Der Spiegel vyplýva, že 86 percent stúpencov strán Únie považuje Södera za vhodného kandidáta na kancelára. Naopak, za nevhodného kandidáta označilo 84 percent opýtaných šéfa CDU Lascheta.Preferencie Únie CDU/CSU, ktorá vo voľbách v roku 2017 dostala takmer 33 percent hlasov, zasiahol škandál okolo obvinení viacerých poslancov z korupcie v súvislosti s nákupom ochranných pomôcok proti covidu, ako aj nespokojnosť s pomalým tempom očkovania v krajine.Napriek klesajúcej podpore však Únia CDU/CSU podľa prieskumov verejnej mienky naďalej vedie v prieskumoch pred opozičnou stranou Zelených i pred koaličnými sociálnymi demokratmi.