Nemecko: Spahn avizoval väčšiu mieru slobody pre zaočkovaných

Berlín 4. apríla (TASR) - Pre obyvateľov Nemecka kompletne zaočkovaných proti koronavírusu by mali v budúcnosti platiť rovnaké pravidlá ako pre osoby s negatívnym výsledkom testu. Vyššiu mieru slobody po odznení tretej vlny pandémie ohlásil v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.



"Kto je zaočkovaný, bude môcť ísť bez ďalšieho testu do obchodu či ku kaderníkovi," povedal Spahn. Stať by sa tak malo po skončení tretej vlny pandémie a po tom, ako sa v maloobchodnom predaji vybuduje systém testovania pomocou rýchlotestov.



Osoby, ktoré dostali obe dávky vakcíny proti COVID-19 nebudú musieť podstúpiť ani karanténu, uvádza Inštitút Roberta Kocha (RKI). Ten vypracoval pre rezort zdravotníctva správu o najnovších vedeckých poznatkoch týkajúcich sa koronavírusu.



"Podľa súčasných poznatkov je riziko prenosu vírusu osobami, ktoré sú úplne zaočkované najneskôr od 15. dňa po podaní druhej dávky vakcíny nižšie, než pri predložení negatívneho antigénového testu pri bezpríznakových infikovaných osobách," uvádza RKI.



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer v rozhovore pre noviny Welt am Sonntag vyzval na jednotné protipandemické pravidlá, ktoré by platili v celom Nemecku. Rovnaký názor zastáva i bavorský premiér Markus Söder. "Rovnaké pravidlá sú potrebné viac než zlepenec nemožných pravidiel v rozličných spolkových krajinách," zdôraznil pre Bild am Sonntag.



RKI v nedeľu oznámil, že pre mimoriadne vysoký počet nakazených od utorka zaradí Holandsko medzi krajiny s vysokou incidenciou nákazy, informovala agentúra DPA. Znamená to, že cestujúci z Holandska sa budú musieť preukázať negatívnym testom už pri vstupe do Nemecka. Povinná je naďalej i desaťdňová karanténa. Tú je možné ukončiť po obdržaní negatívneho výsledku ďalšieho testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr v piaty deň izolácie.



Po Česku, Poľsku a Francúzsku je Holandsko štvrtou susednou krajinou Nemecka, ktorá je s viac ako 200 prípadmi nákazy na 100.000 obyvateľov za sedem dní označená za oblasť s vysokou incidenciou. Dosiaľ sa Holandsko radilo medzi rizikové oblasti, pričom cestujúci potrebovali negatívny test až po 48 hodinách po vstupe do krajiny, pripomína stanica ORF.