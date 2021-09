Nemecko: SPD chce rokovať o vytvorení koalície už koncom týždňa

Berlín 28. septembra (TASR) - Nemeckí sociálni demokrati (SPD), ktorí v nedeľu zvíťazili v parlamentných voľbách a porazili tak konzervatívcov z únie CDU/CSU odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej, v utorok vyjadrili nádej, že koncom týždňa začnú rokovať o vytvorení trojčlennej koalície so Zelenými a liberálnou Slobodnou demokratickou stranou (FDP). Informovala o tom agentúra Reuters.



Zelení i slobodní demokrati, ktorí sa v mnohých otázkach nezhodnú, však uviedli, že najskôr musia rokovať medzi sebou o tom, či sú schopní zhodnúť sa na kompromisoch a až potom môžu pristúpiť k rokovaniu so sociálnymi demokratmi alebo konzervatívcami z únie CDU/CSU.



Jeden z vedúcich predstaviteľov SPD Rolf Mützenich uviedol, že víta iniciatívu oboch strán vo veci vyriešenia problémov, ktoré medzi sebou majú, avšak jeho strana dúfa, že sa tento týždeň budú môcť stretnúť, aby hovorili o potencionálnom partnerstve.



"Boli by dobré, keby sa Zelení a FDP tiež koncom tohto týždňa zamerali na stretnutie s nami v súvislosti s predbežnými rozhovormi," uviedol Mützenich.



Olaf Scholz, kandidát na prvého spolkového kancelára z SPD od nástupu Merkelovej k moci v roku 2005, na sociálnej sieti Twitter uviedol, že dúfa v pokrok.



"Som optimistický v súvislosti s tým, že dokážeme vybudovať koalíciu s pragmatickosťou, ochotou a spoluprácou," napísal v príspevku Scholz.



Jeho súper z konzervatívnej únie CDU/CSU Armin Laschet uviedol, že aj napriek tomu, že jeho subjekt voľby nevyhral, stále sa môže pokúsiť zostaviť vládu.



Líder bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder však uviedol, že konzervatívcom sa zrejme vládu zostaviť nepodarí, keďže je pravdepodobné, že vznikne koalícia SPD, FDP a Zelených.



Jeden z vedúcich členov Zelených Anton Hofreiter taktiež uviedol, že je pravdepodobné, že jeho strana sformuje koalíciu práve so sociálnymi a slobodnými demokratmi.



Podľa prieskumu verejnej mienky pre televíziu ARD si až 62 percent opýtaných želá, aby sa novým kancelárom stal Scholz, zatiaľ čo za Lascheta sa vyslovilo iba 13 percent respondentov. Väčšina účastníkov prieskumu (55 percent) tiež uviedla, že by prijala "semaforovú koalíciu" strán SPD, FDP a Zelených. Prezývka "semaforová koalícia" odkazuje na farby, ktoré jednotlivé strany prezentujú.