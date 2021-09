Sociálni demokrati SPD sú najsilnejšou stranou v Nemecku

Berlín 2. septembra (TASR) - Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Deutschlandtrend nemeckej verejnoprávnej televízie ARD sú sociálni demokrati (SPD) najsilnejšou politickou stranou v Nemecku. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.



Ak by boli voľby už na budúcu nedeľu, stranu SPD by volilo 25 percent opýtaných a konzervatívnu úniu CDU/CSU zhruba 20 percent. Na treťom mieste by skončili Zelení so ziskom okolo 16 percent hlasov. Liberáli z FDP by získali 13 percent, krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) 12 percent. Ľavica (Die Linke) by získala 6 percent hlasov.



Dáta vypracoval nemecký inštitút Infratest dimap, ktorý robí pravidelné mesačné prieskumy verejnej mienky pre televíziu ARD. Sociálnodemokratická strana Nemecka sa dostala na čelo tohto rebríčka popularity po prvý raz od roku 2017.



Sociálni demokrati po prvý raz v prieskume predbehli CDU/CSU aj v prieskume, ktorý si koncom augusta objednali nemecké televízie RTL a NTV. Prieskum vykonal inštitút Forsa na vzorke 1532 respondentov. Spomedzi kandidátov na nového spolkového kancelára, ktorý vo funkcii nahradí Angelu Merkelovú, v prieskumoch jednoznačne vyhral Olaf Scholz z SPD.



Podobné dáta ukázal aj najnovší Deutschlandtrend. Ak by bol kancelár volený priamo, štyria z desiatich respondentov (43 percent) by volili Scholza. Ten má stále veľký náskok pred kandidátom CDU/CSU Arminom Laschetom (16 percent) a kandidátkou Zelených Annalenou Baerbockovou (12 percent). Takmer 30 percent opýtaných sa zatiaľ nevie alebo nechce rozhodnúť.



Agentúra DPA pripomenula, že nemecké volebné prieskumy v zásade odrážajú názor voličov v čase prieskumu a nie sú prognózou výsledku volieb. Nemci sa podľa analýz rozhodujú na poslednú chvíľu, čo inštitútom pre výskum verejnej mienky zhoršuje kvalitu predpovede.