SPD tvrdí, že získala mandát na vládnutie, CDU je z výsledkov sklamaná

Ľudia čakajú v rade pred provizórnym stanom, v ktorom odvolia po júlových ničivých povodniach v meste Stolberg počas parlamentných volieb v Nemecku v nedeľu 26. septembra 2021. Foto: TASR/DPA

Berlín 26. septembra (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) má jasný "". Vyhlásil to v nedeľu po uzavretí volebných miestností a zverejnení výsledkov z exit pollov generálny tajomník SPD Lars Klingbeil, informuje agentúra AFP.SPD podľa televízie ZDF predbehla úniu CDU/CSU so ziskom 26 percent o dva percentuálne body. Exit poll stanice ARD však priniesol nerozhodné výsledky - SPD aj CDU/CSU sa umiestnili na prvej priečke s 25 percentami hlasov." povedal Klingbeil pre verejnoprávnu stanicu ZDF.Naopak, generálny tajomník CDU Paul Ziemiak pred novinármi priznal, že "". Pred štyrmi rokmi únia získala viac ako 30 percent hlasov. "" povedal s tým, že dobrú koalíciu by mohla CDU vytvoriť so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP).Denník Die Welt si všíma, že ide o dosiaľ najhorší výsledok únie CDU/CSU v dejinách. Poukazuje tiež na to, že pre podobu budúcej koaličnej vlády bude rozhodujúce i konečné umiestnenie strany Ľavica. Tej totiž hrozí, že sa nedostane do parlamentu, keďže podľa exit pollov dosiahla päť percent a pohybuje sa tak tesne na hranici získania mandátu.Z prognóz oboch staníc - ZDF i ARD - vyplýva, že SPD by mohla získať v Bundestagu 197-215 kresiel, únia CDU/CSU 198-200 mandátov, Zelení 119-120, FDP by obsadila 87-99 kresiel, AfD 83-87 a Ľavica 39-41 kresiel.Volebná účasť dosiahla podľa prognóz ARD 76 percent - v roku 2017 bola o niečo vyššia (76,2 percenta).