Nemecko: Splnomocnenec vlády pre nové krajiny podal demisiu

Berlín 8. februára (TASR) - Splnomocnenec nemeckej vlády pre nové spolkové krajiny Christian Hirte v sobotu oznámil svoju rezignáciu po tom, čo ho o to požiadala kancelárka Angela Merkelová. Informovala o tom agentúra DPA.



"Kancelárka Merkelová mi oznámila, že už viac nemôžem zastávať funkciu spolkového splnomocnenca pre nové krajiny. V nadväznosti na jej návrh som požiadal o uvoľnenie z funkcie," napísal Hirte na Twitteri.



"Kancelárka dnes navrhla spolkovému prezidentovi odvolať Christiana Hirteho," povedal v krátkom vyhlásení Merkelovej hovorca Steffen Seibert, ktorého citovala agentúra AFP.



Demisia Hirteho prišla po tom, ako bol v stredu za nového durínskeho predsedu vlády zvolený Thomas Kemmerich zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). Ten uspel aj vďaka hlasom krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), čo vzbudilo ostrú kritiku. Kemmerich následne oznámil, že odstúpi z funkcie.



Voľby v Durínsku tak porušili tabu mainstreamových strán, ktoré dlhodobo odmietajú spolupracovať s protiimigrančnou, protiislamskou, protieurópskou AfD na akejkoľvek úrovni. S týmto sa teraz musí vysporiadať aj Merkelovej Kresťanskodemokratická únia (CDU).



Kancelárka Angela Merkelová zvolenie Kemmericha ostro kritizovala a označila to za "neodpustiteľný postup". Hirte sa tak dostal do sporu s Merkelovou, keď Kemmerichovi na Twitteri zablahoželal k jeho zvoleniu a zaželal mu veľa šťastia.



Úlohou splnomocnenca pre nové spolkové krajiny je napomáhať integračnému procesu piatich krajín bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR), medzi ktoré patrí aj Durínsko, ktoré sa po zjednotení Nemecka v roku 1990 stali súčasťou Nemeckej spolkovej republiky (NSR).



Hirte (43) pôsobí aj ako podpredseda CDU v Durínsku, štátny tajomník pre hospodárstvo a energetiku a poslanec nemeckého parlamentu.