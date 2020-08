Nemecká Spolková vláda odsúdila protesty proti pandemickým obmedzenia

Berlín 3. augusta (TASR) - Nemecká spolková vláda odsúdila v pondelok hromadné porušovanie epidemiologických opatrení, ku ktorým došlov uliciach Berlína na víkendových demonštráciách proti týmto obmedzeniam. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa hovorkyne spolkovej vlády Ulrike Demmerovej demonštranti, ktorí si odmietli zakrývať tvár rúškami či dodržiavať medzi sebou bezpečné rozstupy, využili svoje právo zhromažďovať sa, no to ich vôbec neospravedlňuje. Demmerová ďalej uviedla, že zmienené právo je síce "dôležité", no "zábery, ktoré sme videli uplynulý víkend, sú neprijateľné".



Podľa nej kabinet kancelárky Angely Merkelovej neodsudzuje iba hromadné porušenie hygienických opatrení, ale taktiež správy o útokoch na policajtov a bránení novinárom v ich práci.



Usporiadatelia sobotňajšieho berlínskeho zhromaždenia nedokázali zaistiť dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Len máloktorí z protestujúcich mali na tvárach rúška a dodržiavali bezpečnostné odstupy. Polícia preto oznámila účastníkom ukončenie podujatia a keď sa niektorí odmietli rozísť, upozornila ich, že sa dopúšťajú priestupku, čo viedlo k ďalším hlasným prejavom nespokojnosti. Policajti tiež z pódia odviedli viacero organizátorov.



Na sobotňajšom pochode centrom mesta, ktorý sa skončil pred Brandenburskou bránou, sa podľa polície zišlo približne 17.000 ľudí. Organizátori tvrdia, že na protestné podujatia prišlo celkovo 1,3 milióna účastníkov. Protestujúci pískali, volali po "slobode" a "odpore", pričom skandujúc označili pandémiu koronavírusu za "najväčšiu konšpiračnú teóriu".



Niekoľko ľudí bolo zatknutých aj na menších neoficiálnych protestoch. Stovky demonštrantov sa zišli západne od Brandenburskej brány aj v nedeľu, pričom väčšina z nich si podľa agentúry AFP zakrývala dýchacie cesty a dodržiavala medzi sebou aj bezpečné rozstupy.



Nemecká polícia zadržala v Berlíne počas víkendových demonštrácií 133 ľudí. Pri zásahoch proti demonštrantom sa zranilo približne 45 policajtov.