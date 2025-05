Nemecko: Spolkový snem zvolil Merza za spolkového kancelára

Berlín 6. mája (TASR) - Nemecký Spolkový snem (Bundestag) zvolil v utorok predsedu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedricha Merza za nového spolkového kancelára. V druhom kole tajnej voľby zaňho hlasovalo 325 poslancov, na potvrdenie vo funkcii potreboval najmenej 316 hlasov. Nového kancelára ešte musí oficiálne vymenovať spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, informuje TASR podľa agentúry DPA.



„Ďakujem za dôveru, voľbu prijímam,“ povedal Merz po hlasovaní so zjavnou úľavou. Po zložení sľubu nahradí úrade Olafa Scholza zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).



Napriek zvoleniu je neúspech dopoludňajšieho prvého kola voľby pre Merza veľkou nepríjemnosťou. Na potvrdenie mu vtedy chýbalo šesť hlasov, hoci koalícia jeho bloku CDU/CSU s SPD má 328 mandátov v 630-člennom sneme. Dosiaľ sa ešte nikdy nestalo, že by sa nepodarilo v prvom kole hlasovania v Spolkovom sneme zvoliť dohodnutého kandidáta. Vzhľadom na tajnosť voľby nie je jasné, kto z novej koalície Merza nepodporil.



Utorkové udalosti by mohli nového kancelára vážne oslabiť doma i v zahraničí, keď sa chce snažiť oživiť stagnujúcu ekonomiku a obnoviť vedúce postavenie Berlína v EÚ, napísala DPA. Jeho koalícia má v Bundestagu len malú väčšinu a na dosiahnutie druhého hlasovania ešte v utorok ju museli podporiť aj opoziční Zelení a strana Ľavica.