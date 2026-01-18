< sekcia Zahraničie
Nemecko spolu s ďalšími európskymi štátmi odmietlo Trumpove hrozby cla
Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti.
Autor TASR
Berlín 18. januára (TASR) - Nemecko i ďalšie dotknuté európske krajiny odmietli hrozby zavedenia mimoriadnych ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom sporu o Grónsko, informuje v nedeľu TASR podľa správy agentúry DPA.
„Vyhrážanie sa clami podkopáva transatlantické vzťahy a nesie riziko eskalácie,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení Nemecka s Dánskom, Fínskom, Francúzskom, Holandskom, Nórskom, Švédskom a Spojeným kráľovstvom.
Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.
Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.
