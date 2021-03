Spoluzakladateľka BioNTech-u vyzvala na boj proti tretej vlne pandémie

Berlín 19. marca (TASR) - Na spoločný boj proti tretej vlne koronavírusu vyzvala obyvateľov Nemecka v piatok spoluzakladateľka farmaceutickej spoločnosti BioNTech Özlem Türeciová. Vyjadrila sa tak na slávnostnom odovzdávaní Radu za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko, ktorý jej a jej manželovi Ugurovi Sahinovi odovzdal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier za vyvinutie účinnej vakcíny proti COVID-19. Informovala o tom agentúra DPA.



Manželia dostali vyznamenanie za výnimočný prínos pri vývoji prvej očkovacej látky proti koronavírusu, ktorú schválila EÚ. Spoločnosť BioNTech ju vyvinula spolu s americkou firmou Pfizer.



"Váš prelomový objav zachraňuje ľudské životy, existencie a zaisťuje naše sociálne, ekonomické a kultúrne prežitie," povedal Steinmeier na ceremónii na zámku Bellevue v Berlíne.



Türeciová poznamenala, že v boji s pandémiou "sme prešli už dve tretiny cesty". Tá posledná - nasledujúcich šesť mesiacov - bude podľa nej náročná, pretože je ťažké kontrolovať šírenie britského variantu koronavírusu, ktorý ju spôsobuje.



"Každý jednotlivec môže prispieť svojím dielom k tomu, aby sme čo najefektívnejšie a čo možno najdlhšiu dobu zastavili tretiu vlnu (pandémie)," vyhlásila Türeciová. "Každý dokáže chrániť samého seba a tým chráni i iných," dodala.



Nemecký prezident v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou apeloval na ľudí, aby nerezignovali a nepodliehali sebaľútosti. Priznal, že v zvládaní pandémie nastali síce chyby, no ľudia by mali namiesto hľadania vinníka túto energiu využiť inak.



Teraz podľa neho pomôže jediné - "viac a rýchlejšie očkovať, a to všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii". Steinmeier v tejto súvislosti apeloval na odvahu, múdrosť a pragmatizmus. "Každá zaočkovaná osoba znamená malý krok späť ku každodennému životu, ku životu, ktorý nám chýba, a k ľuďom, ktorých máme radi," dodal.



Na ceremónii v nemeckej metropole bola prítomná aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.