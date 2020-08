Nemecko: Spory s USA zostanú aj po víťazstve Bidena

Berlín 18. augusta (TASR) – Koordinátor nemeckej vlády pre transatlantické vzťahy Peter Beyer sa nestotožňuje s očakávaniami, že po prípadnom víťazstve demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena by medzi USA a Nemeckom došlo k urovnaniu ich vzájomných sporov. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



„Určite by nezmizli (ak by bol Biden prezident)," povedal Beyer v rozhovore pre utorňajšie vydania denníkov Stuttgarter Nachrichten a Stuttgarter Zeitung.



Beyer poukázal na rozdielne postoje oboch krajín v súvislosti s výstavbou plynovodu Severný prúd 2, ktorý by mal privádzať zemný plyn z Ruska do Nemecka. Pripomenul, že proti výstavbe plynovodu sú obe komory amerického Kongresu.



Nezmizli ani spory týkajúce sa výdavkov na obranu. Americký prezident Donald Trump totiž Nemecko opakovane kritizoval, že jeho výdavky sú výrazne nižšie, než je cieľ Severoatlantickej aliancie — dve percentá HDP. „Hovorilo by sa o tom, aj keby sa prezidentom stal Biden, ale zrejme menej agresívnym spôsobom," povedal Beyer.



Varoval tiež pred očakávaniami, že víťazom volieb sa stane práve Biden. „Je príliš skoro dúfať, že boj o prezidentské kreslo sa skončil v Bidenov prospech," dodal.



Nominačný zjazd demokratov, ktorý sa vzhľadom na koronavírusovú pandémiu po prvý raz koná prevažne online, vyvrcholí vo štvrtok, keď Biden oficiálne prijme nomináciu Demokratickej strany do novembrových volieb a vystúpi s prejavom.