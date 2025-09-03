< sekcia Zahraničie
Nemecko sprísni pravidlá proti greenwashingu v reklame
K schváleniu zákona došlo niekoľko dní po tom, ako súd v Nemecku rozhodol, že spoločnosť Apple musí stiahnuť zavádzajúce reklamy, v ktorých tvrdila, že jej inteligentné hodinky sú uhlíkovo neutrálne.
Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecká spolková vláda v stredu schválila návrh zákona, ktorým do národnej legislatívy zapracuje nové pravidlá Európskej únie týkajúce sa reklamy s environmentálnymi tvrdeniami. Cieľom je obmedziť praktiky tzv. greenwashingu - klamlivej reklamy alebo marketingu, pri ktorej sa výrobok či služba prezentuje ako ekologická, udržateľná alebo šetrná k životnému prostrediu, aj keď to nie je pravda, alebo len čiastočne. Informovala o tom agentúra DPA.
„Každý, kto svoje výrobky propaguje environmentálnymi tvrdeniami, by ich mal byť schopný aj dokázať,“ ozrejmila nemecká ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová. Dodala, že tento prístup je v záujme spotrebiteľov, ktorí chcú pri nákupe robiť informované rozhodnutia.
K schváleniu zákona došlo niekoľko dní po tom, ako súd v Nemecku rozhodol, že spoločnosť Apple musí stiahnuť zavádzajúce reklamy, v ktorých tvrdila, že jej inteligentné hodinky sú „uhlíkovo neutrálne“.
Podľa návrhu zákona musí byť každá reklama so stanovením konkrétnych cieľov – napríklad sľub o úplnej recyklovateľnosti výrobkov do roku 2030 – podložená realistickým a verejne dostupným plánom ich naplnenia. Obzvlášť prísne pravidlá sa budú vzťahovať na reklamy týkajúce sa emisií oxidu uhličitého.
Do budúcnosti už nebude možné označovať produkt ako „klimaticky neutrálny“, ak sa to dosiahne len nákupom emisných kreditov.
Zároveň sa zakáže aj tzv. samocertifikácia produkcie, keď výrobca svoj produkt vydáva za „ekologický“, „udržateľný“ či „bio“, bez toho, aby to overil nezávislý orgán alebo oficiálny certifikačný systém.
Nové označenia budú musieť vychádzať buď zo systémov vytvorených štátnymi orgánmi, alebo z certifikačných mechanizmov, ktoré zabezpečujú nezávislé overovanie tretími stranami.
