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Nemecko sprísňuje pravidlá pre e-kolobežky
Cieľom je uľahčiť obetiam nehôd získanie odškodnenia.
Autor TASR
Berlín 10. júla (TASR) - Nemecký parlament vo štvrtok zaviedol prísnejšie pravidlá pre spoločnosti prenajímajúce elektrokolobežky, ktorých cieľom je uľahčiť obetiam nehôd získanie odškodnenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Každý, kto zarába na prenájme elektrokolobežiek, musí prevziať zodpovednosť aj za škody spôsobené jeho vozidlami,“ uviedla ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová.
Nový zákon, ktorý zavádza prísnejšiu zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, vyžaduje od spoločnosti vlastniacej elektrokolobežky uhradenie nákladov za nehodu v prípade, že priamo zodpovednú osobu nemožno brať na zodpovednosť.
V prípade nehôd týkajúcich sa zaparkovaných elektrokolobežiek už obete nebudú musieť dokazovať, že jazdec vozidlo zaparkoval nesprávne, píše DPA.
Keďže na nemeckých cestách jazdí čoraz viac e-kolobežiek, počet nehôd s účasťou takzvaných malých elektrických vozidiel sa takmer zdvojnásobil – z približne 4000 v roku 2021 na takmer 8000 nehôd v roku 2024.
Obete doteraz museli často znášať náklady na nehodu samy, pretože takéto kolobežky boli vyňaté z prísnych pravidiel zodpovednosti platných pre motorové vozidlá.
Právna zmena sa vzťahuje len na „samovyvažovacie“ vozidlá, ako sú elektrokolobežky a takzvané segwaye. Kosačky so sediacou obsluhou sú z prísnejších pravidiel zodpovednosti vyňaté, rovnako ako motorové vozíky pre osoby s pohybovými ťažkosťami.
„Každý, kto zarába na prenájme elektrokolobežiek, musí prevziať zodpovednosť aj za škody spôsobené jeho vozidlami,“ uviedla ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová.
Nový zákon, ktorý zavádza prísnejšiu zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, vyžaduje od spoločnosti vlastniacej elektrokolobežky uhradenie nákladov za nehodu v prípade, že priamo zodpovednú osobu nemožno brať na zodpovednosť.
V prípade nehôd týkajúcich sa zaparkovaných elektrokolobežiek už obete nebudú musieť dokazovať, že jazdec vozidlo zaparkoval nesprávne, píše DPA.
Keďže na nemeckých cestách jazdí čoraz viac e-kolobežiek, počet nehôd s účasťou takzvaných malých elektrických vozidiel sa takmer zdvojnásobil – z približne 4000 v roku 2021 na takmer 8000 nehôd v roku 2024.
Obete doteraz museli často znášať náklady na nehodu samy, pretože takéto kolobežky boli vyňaté z prísnych pravidiel zodpovednosti platných pre motorové vozidlá.
Právna zmena sa vzťahuje len na „samovyvažovacie“ vozidlá, ako sú elektrokolobežky a takzvané segwaye. Kosačky so sediacou obsluhou sú z prísnejších pravidiel zodpovednosti vyňaté, rovnako ako motorové vozíky pre osoby s pohybovými ťažkosťami.