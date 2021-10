Spustenie koaličných rokovaní s SPD a Zelenými podporila aj FDP

Berlín 18. októbra (TASR) – Zástupcovia nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) v pondelňajšom hlasovaní schválili začatie rokovaní o vytvorení novej vlády so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) a Zelenými. Informovala o tom agentúra DPA.



Za štart rokovaní o vytvorení „semaforovej" koalície sa jednomyseľne vyslovili poslanci frakcie FDP v Spolkovom sneme i predsedníctvo tejto liberálnej strany, uviedla DPA s odvolaním sa na účastníkov zasadnutia.



Líder FDP Christian Lindner odporučil spustenie oficiálnych koaličných rokovaní so stredoľavou SPD a Zelenými po sondážnych rokovaniach. Generálny tajomník FDP Volker Wissing vyjadril presvedčenie, že vzájomné rozhovory povedú k vytvoreniu vlády, ktorá nahradí veľkú koalíciu konzervatívnej únie CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej a SPD.



„Zlyhanie pre nás neprichádza do úvahy," povedal Wissing pre regionálny rozhlas NDR. Počas sondážnych rokovaní sa podľa neho ukázalo, že iné koaličné alternatívy sú čoraz nepravdepodobnejšie. Narážal tak na prípadný vznik koalície CDU/CSU, Zelených a FDP.



Za začatie oficiálnych rokovaní s cieľom vytvoriť „semaforovú" koalíciu sa už v piatok jednomyseľne vyslovilo predsedníctvo SPD, ktorá zvíťazila v septembrových parlamentných voľbách. Na nedeľňajšom zjazde tento krok podporili i Zelení, ktorí vo voľbách skončili tretí za CDU/CSU. Prvé koaličné rozhovory by sa mohli začať v priebehu niekoľkých dní.