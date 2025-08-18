< sekcia Zahraničie
Nemecko spustilo databázu obetí nacistických lekárskych experimentov
Autor TASR
Berlín 18. augusta (TASR) - V Nemecku v pondelok spustili online databázu s cieľom zdokumentovať osudy obetí, ktoré boli počas nacistickej éry v krajine podrobené núteným lekárskym experimentom. Iniciatívu vytvorila nemecká Národná akadémia vied spolu s výskumným ústavom Spoločnosť Maxa Plancka, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Databáza aktuálne obsahuje približne 16.000 profilov potvrdených obetí nútených nacistických lekárskych výskumov vrátane tých, ktoré sa vykonávali v koncentračných táboroch. Okrem toho obsahuje vyše 13.000 nepotvrdených profilov osôb, ktorých prípady sa naďalej vyšetrujú.
Podľa výskumníkov má online databáza poslúžiť ako základ pre ďalšie štúdie a analýzy. Niektoré jej časti sú verejne prístupné vrátane mien a základných informácií o živote obetí. Databáza tiež zdôrazňuje individuálne príbehy, aby poskytla kontext a poľudštila čísla zo štatistík.
Výskumníci či verejnosť, ktorí majú záujem podrobnejšie údaje, ako sú lekárske záznamy alebo história prenasledovania, môžu podať žiadosť o ich sprístupnenie. Príbuzní obetí môžu takisto požiadať o kompletné súbory svojich rodinných príslušníkov.
Databáza sa zakladá na výskume, ktorý vykonali vedci z Oxford Brookes University v Británii, ako aj na zisteniach projektu Spoločnosti Maxa Plancka zameraného na neurovedu počas nacistického obdobia.
Nemecká Národná akadémia vied Leopoldina bola založená v roku 1652, sídli v Halle a reprezentuje nemeckú vedu na medzinárodných fórach. Spoločnosť Maxa Plancka prevádzkuje 84 inštitútov a výskumných centier, ktoré vykonávajú základný výskum v oblasti prírodných a spoločenských vied.
