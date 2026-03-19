Nemecko stanovilo termín na dohodu s Francúzskom v projekte stíhačiek
Autor TASR
Berlín 19. marca (TASR) - Nemecko stanovilo na polovicu apríla termín na dosiahnutie dohody s Francúzskom v spornom projekte vývoja stíhačiek Future Combat Aircraft System (FCAS), uviedol vo štvrtok predstaviteľ nemeckej vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nemecko a Francúzsko súhlasili, že sa ešte raz pokúsia sprostredkovať (riešenie) medzi odvetviami prostredníctvom expertov,“ uviedol predstaviteľ. „Vzhľadom na blížiace sa rozhodovanie o spolkovom rozpočte sa musí dospieť k záveru do polovice apríla,“ dodal.
Správa prichádza po stretnutí francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza v stredu večer pred summitom lídrov EÚ v dňoch 19. a 20. marca.
Macron projekt spustil v roku 2017 spolu s vtedajšou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a neskôr sa k nemu pripojilo aj Španielsko. Cieľom je nahradiť spoločnou stíhačkou lietadlá Rafale používané Francúzskom a Eurofighter v letkách Nemecka a Španielska.
Vývoj narušil spor medzi francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a spoločnosťou Airbus, ktorá v projekte reprezentuje nemecké a španielske záujmy. V septembri spoločnosť Dassault Aviation vyhlásila, že Francúzsko je pripravené na projekte pracovať samostatne, ak zlyhajú rokovania s Nemeckom a Španielskom. Berlín i Madrid vyjadrili rozhorčenie z postoja spoločnosti Dassault, ktorá sa údajne snaží získať vedúcu úlohu v projekte, píše agentúra AFP.
