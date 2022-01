D. Woidke: Dedičstvo súčasných svedkov holokaustu musí byť zachované

Oranienburg 26. januára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu, deň pred Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, vyzval počas návštevy bývalého koncentračného tábora Sachsenhausen pri Berlíne ľudí, aby nikdy nezabudli na zločiny nacizmu.



"Spomíname na milióny ľudí, ktorých deportovali do koncentračných táborov, kde boli mučení a zavraždení," povedal Steinmeier, ktorého cituje agentúra DPA. "Obete majú právo na to, aby sme si ich pamätali a tieto spomienky si musíme zachovať," zdôraznil.



"Boli tu väznení, pretože boli politickými oponentmi režimu, pretože boli židia, pretože patrili k Sintom a Rómom, pretože boli homosexuálmi alebo preto, lebo boli vojnovými zajatcami," uviedol Steinmeier.



Zodpovednosťou súčasnej generácie je podľa neho rázne zakročiť voči všetkým formám antisemitizmu, rasizmu a diskriminácie. Potešujúce je, že mladí ľudia majú podľa prieskumov väčší záujem o to, aby sa dozvedeli viac o tejto etape dejín.



"Najmä mladí ľudia sa musia obzrieť do minulosti, aby sa z nej poučili pre prítomnosť a formovali budúcnosť," uviedla Ulrike Liedtkeová, šéfka krajinského parlamentu v Brandenbursku, ktorá navštívila niekdajší koncentračný tábor spoločne so Steinmeierom. Prítomný bol i brandenburský premiér Dietmar Woidke, ktorý zdôraznil, že nenávisť už nikdy viac nesmie zvíťaziť nad ľudskými právami a toleranciou. "Dedičstvo súčasných svedkov (holokaustu) musí byť zachované a odovzdané budúcim generáciám, aby sa takéto zverstvá už nikdy viac nestali," dodal.



Počas holokaustu zabili nacisti okolo šesť miliónov židov. V Sachsenhausene bolo v rokoch 1936 - 1945 väznených viac ako 200.000 ľudí. Desaťtisíce väzňov tam zahynulo v dôsledku hladu, chorôb, nútenej práce, lekárskych experimentov, zlého zaobchádzania či systematického vyhladzovania.