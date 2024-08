Nemecko stiahlo posledných vojakov z Nigeru

Niamey 31. augusta (TASR) - Nemecká armáda (Bundeswehr) v piatok opustila svoju leteckú základňu v nigérijskej metropole Niamey, čím ukončila sťahovanie jednotiek z tejto africkej krajiny ovládanej vojenskou juntou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nemecko a Niger koncom mája tohto roka dosiahli dočasnú dohodu, ktorá Bundeswehru umožňovala prevádzkovať leteckú základňu v hlavom meste do konca augusta. Rokovania o predĺžení dohody však stroskotali, najmä preto, že personál základne by už nemal nárok na imunitu pred trestným stíhaním.



Vysokopostavení nemeckí a nigerskí vojenskí predstavitelia v spoločnom vyhlásení uviedli, že "stiahnutie neznamená koniec vojenskej spolupráce medzi Nigerom a Nemeckom, v skutočnosti sú obe strany odhodlané udržiavať vojenské vzťahy". Podľa vyhlásenia sa zo základne stiahlo 60 nemeckých vojakov spolu so 146 tonami vybavenia.



Niger je od vlaňajšieho júla riadený vojenským režimom, ktorý zvrhol prezidenta Mohameda Bazouma a odvtedy ho väzní. Režim sa odvrátil od ostatných západných spojencov, ako sú Francúzsko a Spojené štáty, a priklonil sa k Rusku a Iránu.