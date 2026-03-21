Sobota 21. marec 2026
Nemecko stiahlo svoj diplomatický personál z Nigeru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Berlín 21. marca (TASR) - Nemecko v piatok oznámilo, že z Nigeru dočasne stiahlo svoj diplomatický personál kvôli bezpečnostnej situácii v tejto západoafrickej krajine, ktorú sužuje násilie. TASR o tom píš podľa správy agentúry AFP.

Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu bol personál nemeckého veľvyslanectva v Niamey dočasne presťahovaný mimo územia Nigeru a v súčasnosti nie je schopný poskytovať konzulárnu pomoc,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke.

Niger, ktorý od prevratu v júli 2023 vedie vojenská junta, je už desať rokov sužovaný násilím džihádistov, do ktorého sú zapojení členovia teroristických organizácií al-Káida a Islamský štát (IS).

Nemecké ministerstvo uviedlo, že občania zo Západu sú „hlavnými cieľmi únosov, ktoré páchajú teroristické skupiny a zločinecké gangy“.

Koncom januára nariadili aj Spojené štáty svojim zamestnancom, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, aby opustili krajinu z bezpečnostných dôvodov.
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

Premiér: EÚ by mala podporiť tok ropy cez Družbu, lebo hrozí ropný šok

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?