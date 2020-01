Nemecko stiahne časť svojich vojakov z Iraku

Berlín 7. januára (TASR) - Nemecko plánuje stiahnuť časť svojho menšieho vojenského kontingentu pôsobiaceho v Iraku do susedného Jordánska a Kuvajtu v čase napätia, ktoré vyvolalo zabitie popredného iránskeho generála pri americkom útoku v Bagdade. Informovali o tom v utorok svetové agentúry.



Zabitie veliteľa exteritoriálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásema Solejmáního prudko zvýšilo napätie v regióne a vystupňovalo krízu medzi Washingtonom a Teheránom.



Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová a minister zahraničných vecí Heiko Maas v liste poslancom oznámili, že počet nemeckých vojakov na irackých základniach v Bagdade a meste Tádží bude "dočasne znížený".



V liste, ktorý dostala v utorok k dispozícii agentúra DPA, obaja ministri zdôraznili, že rozhovory s Bagdadom o misii zameranej na výcvik irackých vojakov budú pokračovať, aj keď Berlín bude rešpektovať zvrchované rozhodnutie irackej vlády o prítomnosti zahraničných síl v krajine. Iracký parlament v nedeľu vyzval na vyhostenie 5000 amerických vojakov i ďalších zahraničných síl.



Hovorca nemeckého ministerstva obrany pre agentúru AFP potvrdil, že do Jordánska a Kuvajtu presunú približne 30 vojakov pôsobiacich v Bagdade a Tádží, pričom ich odsun sa "začne čoskoro".



Nemecko má v Iraku približne 120 vojakov, väčšina z nich je však umiestnená inde než na zmienených základniach, dopĺňa agentúra AP. Nemecko už svojim vojakom v Tádží a Bagdade po zabití Solejmáního z minulého piatka nariadilo, aby neopúšťali svoje základne.



Nemecká armáda podporuje boj proti džihádistom zo skupiny Islamský štát (IS) v Iraku a Sýrii prieskumnými a tankovacími lietadlami, v rámci operácie vedenej Spojenými štátmi má v regióne celkovo 415 vojakov.