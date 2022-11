Nemecko stiahne svojich vojakov z misie OSN v Mali do mája 2024

Berlín 22. novembra (TASR) - Nemecko stiahne svojich vojakov z misie OSN v africkom Mali najneskôr do mája 2024. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie hovorcu nemeckej vlády Steffena Hebestreita.



O stiahnutí v utorok rozhodla nemecká vládna koalíci ako reakciu na vnútropolitickú situáciu v Mali. Do úvahy berie aj prezidentské voľby, ktoré sa v Mali majú konať vo februári 2024. Približne 1400 nemeckých vojakov v Mali slúži od roku 2013 v rámci misie OSN MINUSMA.



Sťahovanie vojakov z tejto krajiny ohlásilo aj Pobrežie Slonoviny a Spojené kráľovstvo, keď Francúzsko už svoj vojenský personál stiahlo, pripomína DPA. Na príčine boli aj obavy so spolupráce malijskej vlády s Ruskom. V Mali je od prevratu v máju 2021 pri moci vojenská junta.



Zdroj z prostredia nemeckej vlády minulý týždeň pre AFP povedal, že nemeckí vojaci sa z Mali stiahnu do konca roka 2023. Toto rozhodnutie však podľa nemeckých médií vyvolalo nezhody vo vládnej koalícii. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková (Zelení) žiadala pokračovanie misie, zatiaľ čo ministerka obrany Christine Lambrecht (SPD) navrhovala jej ukončenie, píše agentúra DPA.