Stovky ľudí v meste Trier si pripomenuli obete utorkového útoku

Trier 2. decembra (TASR) – Stovky ľudí sa v stredu zhromaždili v nemeckom meste Trier, aby si pripomenuli obete utorkového útoku, pri ktorom 51-ročný Nemec narážal autom do chodcov a usmrtil piatich ľudí, informovala agentúra DPA.



Muž v utorok vrážal autom do chodcov v pešej zóne v meste Trier v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na západe Nemecka. Päť ľudí vrátane deväťtýždňového dieťaťa zomrelo a ďalších 14 utrpelo zranenia.



Ľudia v stredu zapaľovali sviečky a kládli kvety k mestskej bráne, ktorú vybudovali Rimania ešte v 2. storočí. „Trier smúti, Trier je v bolesti, Trier sa však nevzdáva," povedal starosta mesta Wolfram Leibe.



Vodiča auta zadržali na mieste činu a v stredu sa má postaviť pred súd. Objavili sa náznaky, že mohol trpieť psychickými problémami. Súdne úrady majú rozhodnúť, či muž zostane vo väzbe alebo bude umiestnený do psychiatrického zariadenia, píše DPA.