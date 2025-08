Stovky osobností v Nemecku vyzvali prerušiť dodávky zbraní do Izraela

Berlín 6. augusta (TASR) - Viac ako 160 nemeckých umelcov a mediálnych osobností sa pripojilo k výzve, v ktorej požadujú, aby nemecká vláda prerušila dodávky zbraní do Izraela. Doteraz ju podpísalo 367 ľudí, uviedla nezisková organizácia Avaaz, ktorá ju iniciovala. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



Signatári otvoreného listu adresovanému kancelárovi Friedrichovi Merzovi kritizujú konanie Izraela v Pásme Gazy a naliehajú na Berlín, aby pozastavil dodávky zbraní a zvážil ďalšie sankcie. Medzi novými signatármi sú hudobníčka Nina Chubová, režisér Fatih Akin či herečka Sandra Hüllerová.



„Aj my odsudzujeme príšerné zločiny páchané (palestínskym militantným hnutím) Hamas, a to v najväčšej možnej miere. Žiadny zločin však nemožno obhajovať kolektívnym trestaním miliónov nevinných ľudí tým najbrutálnejším spôsobom,“ uvádza sa vo výzve.



Osobnosti podpisom zmluvy vyjadrili obavy z ohlasovaných plánov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na okupáciu celého Pásma Gazy a naliehali na nemeckú vládu, aby konala, píše DPA. Berlín je jedným z kľúčových európskych dodávateľov zbraní pre Izrael a tlak na vládu sa zintenzívnil s pribúdajúcim množstvom obetí v Gaze.