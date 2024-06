Nemecko: Strana AfD stráca podľa prieskumu podporu pred eurovoľbami

Berlín 4. júna (TASR) - Voličská podpora krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) pred voľbami do Európskeho parlamentu naďalej klesá. Strana čelí niekoľkým škandálom a podľa najnovšieho prieskumu zverejneného v utorok by ju volilo 15,5 percenta respondentov. Najsilnejším zostáva konzervatívny blok CDU/CSU s podporou 30,5 percent, druhá je vládna Sociálnodemokratická strana (SPD) má 16 percent, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Ak by sa voľby konali tento týždeň, koaličných partnerov SPD stranu Zelených by volilo 12 a liberálov z FDP päť percent voličov.



Stranu Ľavica (Die Linke) by podporilo 3,5 percenta opýtaných a novovzniknutá Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) by získala vyše sedem percent hlasov.



Prieskum inštitútu INSA pre nemecký denník Bild sa uskutočnil medzi 31. májom a 3. júnom, pričom sa na ňom zúčastnilo 2002 ľudí.



Lídrovi kandidátky AfD europoslancovi Maximilianovi Krahovi zakázali verejne vystupovať na podujatiach spojených s eurovoľbami, pretože relativizoval zločiny nacistických jednotiek SS. Sám na sociálnej sieti X neskôr oznámil, že končí aj v predsedníctve tejto krajne pravicovej strany.



Nemecké úrady nedávno začali vyšetrovať Krahovho asistenta Jiana G. pre podozrenia zo špionáže pre Čínu. Podľa nemeckej generálnej prokuratúry sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.



Dvojka kandidátky AfD a poslanec Bundestagu Petr Bystroň sa z kampane tiež stiahol, keď minulý týždeň polícia prehľadala jeho berlínsky byt. V súčasnosti ho vyšetrujú pre podozrenia z prania špinavých peňazí a prijímania úplatkov. Jeho kauza súvisí s proruským portálom Voice of Europe (VoE). Bystroň spájanie s ruskou propagandou a dezinformačnými kampaňami odmieta.



Frakcia v europarlamente Identita a demokracia (ID), združujúca populistické pravicové strany vo štvrtok vylúčila nemeckú AfD zo svojich radov. Odôvodnila to tým, že už nechce byť spájaná s incidentmi, do ktorých je zapletený Krah.