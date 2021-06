Nemecká strana Ľavica schválila program na parlamentné voľby

Berlín 20. júna (TASR) - Nemecká opozičná strana Ľavica (Die Linke) sa v nedeľu na svojom zjazde, ktorý sa konal prostredníctvom videokonferencie, dohodla na volebnom programe, píše agentúra DPA. Ten zahŕňa vyššie dane pre bohatých, kratší pracovný týždeň a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2035.



Volebný program strany podporilo takmer 88 percent delegátov. Parlamentné voľby sa v Nemecku konajú 26. septembra.



Strana vo svojom programe okrem iného žiada zvýšenie daní pre bohatých obyvateľov s cieľom pokryť náklady koronakrízy, skrátenie pracovného času v rámci týždňa a zvýšenie počtu dní dovolenky zo súčasných 24 na 36.



Die Linke takisto chce zvýšenie minimálnej mzdy z 9.50 eur na 13 eur, minimálnu penziu vo výške 1200 eur a viac podpory pre oblasť zdravotníctva.



Strana sa takisto zaviazala podporovať opatrenia, ktoré majú za cieľ obmedziť globálne otepľovanie a dosiahnuť do roku 2035 uhlíkovú neutralitu. Takisto žiada stiahnutie nemeckej armády zo všetkých zahraničných vojenských operácii, a rozpustenie NATO. Túto alianciu by podľa strany mala nahradiť nová organizácia, súčasťou ktorej bude aj Rusko.



Uhlíková neutralita znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov, píše Európsky parlament na svojej oficiálnej webovej stránke.



Ľavica si začiatkom mája zvolila Janine Wisslerovú a Dietmara Bartscha za svojich kandidátov na post nového spolkového kancelára, ktorého si Nemci budú voliť v septembrových voľbách.



Bartsch po prijatí programu zdôraznil "disciplínu a odhodlanie".