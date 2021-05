Strana Ľavica si zvolila kandidátov na post spolkového kancelára

Berlín 10. mája (TASR) – Nemecká strana Ľavica (Die Linke) v pondelok zvolila Janine Wisslerovú a Dietmara Bartscha za svojich kandidátov na post nového spolkového kancelára, ktorého si Nemci budú voliť v septembrových parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra DPA.



Wisslerová je jednou z dvojice predsedníčok strany. Bartsch je spolupredsedom poslaneckého klubu strany Ľavica v nemeckom parlamente (Spolkový snem; Bundestag).



Bartsch bol kandidátom Ľavice aj v parlamentných voľbách v roku 2017, a to spoločne so Sahrou Wagenknechtovou, píše na svojej webovej stránke denník Die Zeit. Strana vtedy získala 9,2 percenta hlasov. Prieskumy jej v súčasnosti predpovedajú zisk šesť až osem percent.



Strana nemá realistické šance na to, aby po voľbách bola schopná sama vytvoriť vládu, konštatuje DPA. Mohla by však byť súčasťou vládnej koalície zloženej z viacerých strán.



Medzi hlavné body programu strany Ľavica patrí znižovanie chudoby, zdanenie bohatých a odzbrojenie.



Celoštátne parlamentné voľby sa v Nemecku budú konať 26. septembra. Politické strany v krajine si vyberajú kandidátov pre volebnú kampaň, píše Die Zeit.



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorá je vo vláde s kresťanskými demokratmi (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, v nedeľu za svojho kandidáta zvolila ministra financií Olafa Scholza.



Kandidátom konzervatívcov bude predseda CDU Armin Laschet. Zelení koncom apríla nominovali za kandidátku svoju spolupredsedníčku Annalenu Baerbockovú.