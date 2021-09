Štyri politické strany sa v Nemecku pripravujú na koaličné rokovania

Berlín 27. septembra (TASR) – Štyri nemecké politické strany sa už niekoľko hodín po zverejnení výsledkov parlamentných volieb začali v pondelok pripravovať na koaličné rozhovory.



Ako píše agentúra DPA, vlastnú vládu chcú zostaviť obaja kandidáti na spolkového kancelára dvoch najväčších politických subjektov – Olaf Scholz zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a Armin Laschet z Kresťanskodemokratickej únie (CDU).



Víťaz volieb Scholz má podľa DPA lepšiu šancu stať sa kancelárom, nemecká ústava však umožňuje zostaviť vládu aj strane s druhým najväčším počtom hlasov, teda Laschetovej CDU.



Potenciálne dôležitými koaličnými partnermi budú pravdepodobne Zelení so ziskom 14,8 percenta hlasov a liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorí dostali 11,5 percenta.



Obe tieto strany už signalizovali ochotu vstúpiť do trojstrannej koalície s SPD alebo CDU/CSU, ktoré si neželajú pokračovanie doterajšej veľkej koalície. Zelení a FDP však majú pomerne odlišné volebné programy..



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) získala 25,7 percenta hlasov a za blok Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej bavorskej sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) hlasovalo 24,1 percenta voličov, oznámil úrad spolkového volebného komisára v noci na pondelok po sčítaní hlasov zo všetkých 299 volebných obvodov.



Rozloženie síl v Spolkovom sneme sa po takýchto výsledkoch výrazne zmení a Nemecko tak podľa všetkého čakajú náročné koaličné rokovania, domnieva sa DPA. Spolková republika by po prvý raz od 50. rokov mohla mať trojstrannú vládu.



Účasť na voľbách dosiahla 76,6 percenta, čo je na úrovni predošlých volieb z roku 2017 (76,2 percenta).