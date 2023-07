V prípade krádeže zlatého pokladu bavorského múzea zatkli štyroch ľudí

Mníchov 19. júla (TASR) - Vyšetrovatelia zatkli na severe Nemecka štyroch podozrivých v súvislosti s krádežou zlatého pokladu z múzea v spolkovej krajine Bavorsko, ku ktorej došlo vlani v novembri. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA.



K zatknutiu došlo v utorok počas pátracej akcie v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko.



Podľa vyšetrovateľov sú v prípade k dispozícii "zdrvujúce dôkazy". Počas vyšetrovania bola časť zlatého pokladu pravdepodobne zhabaná.



V novembri minulého roka sa zlodeji vlámali do Múzea Keltov a Rimanov v bavorskom meste Manching a ukradli 483 zlatých mincí z obdobia okolo roku 100 pred Kristom a tri ďalšie mince v celkovej hodnote niekoľkých miliónov eur.



Tento poklad bol objavený v roku 1999 v Manchingu, meste neďaleko Ingolstadtu v Bavorsku. Išlo o najväčší nález keltského zlata za uplynulé storočie. Od roku 2006 bol nález vystavený a prístupný pre verejnosť.



Múzeum bolo schopné znovu otvoriť súčasnú špeciálnu výstavu až vlani v decembri. Stála expozícia zostala zatvorená do konca apríla.



"Krádež nás tvrdo zasiahla a dodnes to má následky," povedal starosta Manchingu Herbert Nerb pri opätovnom otvorení inkriminovanej expozície.