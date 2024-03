Súd odmietol odvolanie ženy, ktorá zadržiavala jezídku s dieťaťom

Berlín 20. marca (TASR) – Nemecký Spolkový súdny dvor odmietol odvolanie Nemky, ktorá si spolu s manželom v Iraku ako členka džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) držala jezídsku ženu s dieťaťom ako otrokyňu. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Islamská konvertitka, označovaná v súlade s nemeckou legislatívou iba ako Jennifer W., bola v roku 2021 odsúdená za dva zločiny proti ľudskosti a členstvo v teroristickej organizácii na desať rokov za mrežami. V jednom prípade bola uznaná vinnou za smrť iba päťročného jezídskeho dievčaťa, ktoré nechala zomrieť na slnku od smädu.



Spolkový súdny dvor však pôvodný rozsudok zrušil. Ako dôvod uviedol pochybenia sudcu, ktorý obžalovanú odsúdil za menej závažný prípad zločinov proti ľudskosti a neprihliadal pritom na priťažujúce okolnosti.



Nový proces so ženou sa skončil v auguste, súd jej vymeral trest dovedna 14 rokov za mrežami.



Odvolací súd v stredu odmietol jej odvolanie ako očividne nepodložené. Rozsudok súdu neuvádza, na základe čoho sa žena odvolala.



Dievča zomrelo v roku 2015 v irackom meste Falúdža. Súd počas pôvodného procesu skonštatoval, že obžalovaná neurobila nič pre to, aby pomohla dievčaťu, ktoré reťazou na dvore pripútal jej manžel, hoci na to mala možnosť i rozumné dôvody. Dvojica zároveň držala v otroctve aj matku dievčaťa.



Teraz už 32-ročnú ženu úrady zadržali, keď sa v roku 2016 na nemeckom veľvyslanectve v tureckej Ankare pokúšala o obnovu svojich dokladov, a deportovali ju do Nemecka.



Bývalého manžela ženy súd vo Frankfurte uznal vinným z genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a ublíženia na zdraví s následkom smrti. Súd mu udelil doživotný trest.



Jezídi sú po kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina na severe Iraku. Roky boli prenasledovaní militantmi z IS, ktorí zabili stovky ich mužov, znásilňovali ženy a deti násilím nútili bojovať vo svojich jednotkách. V auguste 2014 džihádisti zmasakrovali v oblasti Sindžár vyše 1200 jezídov. Osobitní vyšetrovatelia OSN v máji 2021 uviedli, že zozbierali "jasné a presvedčivé dôkazy" o tom, že IS na irackých jezídoch spáchal genocídu.