Súd potvrdil doživotie pre ošetrovateľa, ktorý usmrtil najmenej 3 ľudí

Berlín 7. októbra (TASR) - Súd v Mníchove odsúdil v utorok na doživotie poľského ošetrovateľa za vraždu najmenej troch ľudí inzulínovými injekciami, ktoré z lekárskeho hľadiska nepotrebovali. Informovala o tom agentúra DPA.



Tridsaťosemročého muža, ktorého identifikovali ako Grzegorza Stanislawa W., pôvodne obvinili zo šiestich vrážd, avšak súd nenašiel dostatok dôkazov, ktoré by umožnili usvedčiť ho aj zo zvyšných troch vrážd. V dvoch prípadoch ho tak súd uznal vinným z pokusu o vraždu. Vinný je tiež z nebezpečného ublíženia na zdraví a z okradnutia obetí.



Sudkyňa Elisabeth Ehrlová uviedla, že mnoho pacientov zverených do páchateľovej starostlivosti a tiež ich rodiny ho podozrievali, pričom jeden starší muž sa vyhrážal, že ak sa k nemu Stanislaw W. priblíži, vyskočí z okna. Napriek týmto pochybnostiam ho však rodiny pacientov boli z dôvodu naliehavosti ich potrieb nútené udržať v pracovnom pomere.



Muž počas procesu odmietol prehovoriť, v utorok sa však príbuzným obetí ospravedlnil a vyjadril ľútosť. "To, čo som urobil, bolo veľmi brutálne," povedal.



Prokuratúra ho obvinila z injekčného podávania inzulínu, ktorý môže byť vo veľkých dávkach smrteľný. Muž čelí aj obvineniam z lúpeže a sprenevery. Keďže mal cukrovku, k inzulínu mal prístup. V období od apríla 2017 do februára 2018 navštívil domovy najmenej 69 pacientov vo viacerých nemeckých mestách.



Podľa súdu ho predtým v Poľsku odsúdili za podvod a v rokoch 2008 až 2014 bol vo väzení.



Tento prípad oživil spomienky na ošetrovateľa Nielsa Högela, ktorého minulý rok odsúdili za usmrtenie 85 ľudí. Nemecký Spolkový súdny dvor (BGH) mu v septembri potvrdil doživotný trest. Počas svojho pôsobenia ako ošetrovateľ v nemocniciach v dolnosaských mestách Oldenburg a Delmenhorst v súčasnosti 43-ročný Högel v rokoch 2002 - 2005 injekčne podával pacientom nadmerné dávky liekov ovplyvňujúcich činnosť srdca, aby ich následne mohol oživovať a preukázať tak svoje schopnosti. V mnohých prípadoch sa mu to však nepodarilo.