Nemecký súd potvrdil právomoc úradov zakázať omše s účasťou veriacich

Mníchov 9. apríla (TASR) - Mníchovský správny súd vo štvrtok rozhodol, že úrady majú v období pandémie koronavírusu právomoc zakázať omše s účasťou veriacich.



Súd zamietol podnet právnika, ktorý žiadal, aby sa náboženské obrady Veľkej noci slávili aj napriek opatreniam zavedením v súvislosti so šírením nákazy tradičným spôsobom.



Súd však uviedol, že vo výnimočných prípadoch môže byť udelená výnimka a omše sa budú môcť uskutočniť.



Právnik, ktorý je katolík, tvrdil, že zákaz porušuje jeho právo na slobodu vierovyznania, ktoré je zaručené nemeckou ústavou.



Nemecko v súvislosti so šírením nákazy novým koronavírusom predĺžilo prísne opatrenia zamerané na obmedzenie verejného života do 19. apríla.



Zakázané sú aj omše, okrem prípadov, keď sa konajú bez prítomnosti veriacich a sú sprostredkované len prostredníctvom internetu, rozhlasu alebo televízie, uvádza denník Süddeutsche Zeitung.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom stúpol v Nemecku za uplynulých 24 hodín o 4974 na 108.202. Ochoreniu COVID-19 podľahlo najmenej 2107 ľudí.