Nemecký súd potvrdil trest pre exsekretárku v koncentračnom tábore

Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecký Spolkový súdny dvor (BGH) v utorok potvrdil rozsudok voči 99-ročnej Irmgard Furchnerovej, ktorú odsúdili na dva roky odňatia slobody za spoluúčasť na viac ako 10.000 vraždách počas druhej svetovej vojny. Súd zamietol Furchnerovej odvolanie voči pôvodnému rozsudku, informuje TASR podľa agentúry AP.



Táto Nemka v období druhej svetovej vojny pracovala ako sekretárka veliteľa SS v koncentračnom tábore Stutthof. Súd v meste Itzehoe v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko ju v decembri 2022 odsúdil za spoluúčasť na 10.505 vraždách a za spoluúčasť na pokuse o vraždu v piatich prípadoch.



Furchnerovej právnici v júli na pojednávaní spolkového súdu v Lipsku spochybnili jej spoluúčasť na zločinoch ako aj to, či vôbec vedela, že k ním dochádzalo.



Sudcovia v Itzehoe sú presvedčení, že Furchnerová o tom vedela a "svojou prácou stenografky na veliteľstve koncentračného tábora Stutthof od 1. júna 1943 do 1. apríla 1945 úmyselne podporovala kruté zabíjanie väzňov, ktorí zomreli v dôsledku použitia plynu či nehostinných podmienok tábora" - prípadne prišli o život už počas prevozu do tábora a pri pochodoch smrti.



Prokuratúra už počas pôvodného konania uviedla, že prípad tejto Nemky môže byť posledným svojho druhu. Špeciálna spolková prokuratúra, ktorá vyšetruje vojnové zločiny z obdobia nacizmu, ale tvrdí, že súdy a prokuratúry v rôznych častiach Nemecka sa zaoberajú tromi ďalšími prípadmi. Vzhľadom na to, že podozriví sú už vo veľmi vysokom veku, sa čoraz častejšie vyskytuje otázka ich spôsobilosti absolvovať súdny proces.



Tábor Stutthof bol pôvodne zberným miestom pre Židov a nežidovských Poliakov presunutých z mesta Gdaňsk, no neskôr sa využíval ako "pracovno-výchovný tábor". Väznili tu aj politických väzňov, zločincov, ľudí podozrivých z homosexuality a Jehovových svedkov. V tábore celkovo zomrelo viac ako 60.000 ľudí.