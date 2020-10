Súd v Berlíne označil nočný zákaz prevádzky podnikov za neopodstatnený

Berlín 16. októbra (TASR) - Berlínsky správny súd v piatok pozastavil platnosť nariadenia vlády nemeckej metropoly, ktorá je zároveň spolkovou krajinou, o zatvorení barov a reštaurácií v čase od 23.00 h do 06.00 h. Podľa súdu totiž nie je zrejmé, či takéto opatrenie môže pomôcť v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Súd tak rozhodol po tom, ako 11 majiteľov reštaurácií podniklo proti spomínanému zákazu právne kroky. Podľa neho sú hlavným zdrojom nových prípadov ochorenia COVID-19 v Nemecku v súčasnosti súkromné stretnutia rodín a známych, prevádzky na spracovanie mäsa, komunitné centrá, náboženské podujatia alebo súvisia s cestovaním. Obmedzenie otváracích hodín pohostinstiev preto označil za "neprimeraný zásah do slobodného podnikania".



Vzhľadom na stúpajúci počet prípadov nákazy koronavírusom úrady v nemeckej metropole zaviedli od uplynulej soboty prísnejšie epidemiologické pravidlá. Týkajú sa skrátenia otváracích hodín barov a reštaurácií či obmedzení kontaktov. V čase od 23.00 h do 06.00 h sa vonku môže stretávať najviac päť ľudí alebo členovia dvoch domácností. Z 25 na desať sa znížil i počet účastníkov súkromných stretnutí vo vnútorných priestoroch.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová po stredajších rokovaniach s premiérmi 16 spolkových krajín oznámila sprísnenie epidemiologických opatrení týkajúcich sa zhromažďovania či povinného nosenia rúšok v oblastiach s vysokým počtom nakazených.



V súlade s novými opatreniam bude v oblastiach, ktoré zaznamenajú 35 novonakazených na 100.000 obyvateľov za týždeň, nosenie rúšok povinné na miestach, kde sú ľudia dlhšiu dobu v blízkom kontakte. Na otvorených priestranstvách sa bude môcť zhromaždiť nanajvýš 25 ľudí, pričom pre súkromné stretnutia platí limit 15 osôb.