Nemecký súd zrušil financovanie neonacistickej strany Domovina

Berlín 23. januára (TASR) - Nemecký ústavný súd v utorok schválil žiadosť o odobratie verejných prostriedkov neonacistickej strane Domovina (Die Heimat), čím sa potenciálne otvorila cesta k podobnému kroku voči krajne pravicovej Alternatíve pre Nemecko (AfD). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Domovina, do minulého roka známa ako Národno-demokratická strana Nemecka (NPD), bola "vylúčená zo štátneho financovania na obdobie šiestich rokov", uvádza sa vo vyhlásení súdu.



"Rasistické, najmä protimoslimské, antisemitské a protirómske postoje" tejto strany sú v rozpore s ústavnými zásadami Nemecka, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Jej aktivity tiež prekročili hranicu od "jednoduchého odmietania slobodného demokratického poriadku k boju proti nemu, a teda k jeho odstráneniu", zdôraznil súd.



Neonacistické zoskupenie tak príde o prístup k štátnemu financovaniu, ktoré majú strany k dispozícii, ako aj o daňové úľavy.



"Sily, ktoré chcú rozložiť a zničiť našu demokraciu, nesmú dostať ani cent zo štátnych prostriedkov," povedala nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.



Verdikt súdu prichádza v čase, keď sa v Nemecku rozprúdila diskusia o tom, ako reagovať na rastúcu popularitu AfD, ktorá je pod prísnym dohľadom domácich spravodajských služieb po tom, ako bola táto strana klasifikovaná ako "podozrivý prípad krajne pravicového extrémizmu".



Predseda bavorskej konzervatívnej vlády Markus Söder pred rozhodnutím povedal, že odobratie finančných prostriedkov strane Domovina by mohlo byť "plánom aj pre AfD". Táto myšlienka má podporovateľov naprieč celým politickým spektrom.



Žiadosť o vylúčenie Domoviny zo štátneho financovania podala nemecká vláda spolu s hornou a dolnou komorou nemeckého parlamentu (Spolková rada, Spolkový snem) ešte v roku 2019.



Predchádzajúci pokus o úplný zákaz strany v roku 2017 zlyhal, keď ústavný súd v Karlsruhe skonštatoval, že vtedajšia NPD nepredstavuje dostatočnú hrozbu na to, aby bola zakázaná. Nemecká ústava bola následne zmenená a zaviedla možnosť odňatia štátnych prostriedkov.



Verejné peniaze v Nemecku prúdia do každej strany, ktorá získa v celoštátnych alebo európskych voľbách aspoň 0,5 percenta alebo jedno percento v regionálnych voľbách.