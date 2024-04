Sunak a Scholz sa zaviazali podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné

Berlín 24. apríla (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak a nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz sa v stredu zaviazali podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné. Scholz však takisto potvrdil svoj odmietavý postoj k dodaniu nemeckých plochodrážnych striel Taurus dlhého doletu pre Kyjev. TASR o tom informuje podľa agentúr AP, AFP a DPA.



Agresia ruského prezidenta Vladimira Putina musí podľa Sunakových slov skončiť neúspechom. "Bránime hodnoty, ktoré sú pre nás nesmierne dôležité," dodal britský premiér na návšteve Berlína.



Scholz povedal, že Európa musí naďalej zvyšovať svoju pomoc pre Ukrajinu aj po tom, ako USA v utorok schválili rozsiahly balík vojenskej pomoci. "Rozhodnutie USA nás tu v Európe neoslobodzuje od úlohy naďalej rozširovať našu pomoc pre Ukrajinu, aby sa táto krajina mohla brániť voči agresorovi," povedal kancelár na spoločnej tlačovej konferencii so Sunakom.



Scholz opätovne uviedol, že Nemecko a Spojené kráľovstvo sú najdôležitejší dodávatelia zbraní pre Ukrajinu, a pripomenul podporu, ktorú Berlín tejto krajine poskytol v oblasti delostrelectva a obrany vzdušného priestoru.



Spolkový kancelár však podľa svojich slov bude aj naďalej zastávať odmietavý postoj k dodaniu striel s plochou dráhou letu Taurus, a to aj v prípade, ak jej USA dodajú svoje taktické balistické strely ATACMS.



Americký Senát v utorok neskoro večer schválil balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 61 miliárd dolárov, pripomína DPA a dodáva, že tieto peniaze by mohli umožniť aj dodanie rakiet ATACMS, ktoré majú účinný dosah 300 kilometrov. Ukrajina doteraz od USA dostala rakety s dosahom 165 kilometrov.



Britská vláda v stredu oznámila, že Británia a Nemecko plánujú spoločne vyvinúť diaľkovo ovládanú samohybnú kolesovú húfnicu s kanónom kalibru 155 mm pre budúce vojenské pozemné operácie. Bude namontovaná na vozidlá Boxer od nemeckého výrobcu tankov Krauss-Maffei Wegmann (KMW).



Ukrajinská armáda zápasí s akútnym nedostatkom delostreleckej munície a systémov protivzdušnej obrany, čo ruským silám umožnilo získať prevahu v niektorých častiach východnej Ukrajiny, pripomína AP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada medzinárodné spoločenstvo o viac pomoci.