Syn nemeckého exkancelára Kohla žaluje rezort zdravotníctva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Bonn 3. apríla (TASR) - Jeden zo synov bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla žaluje ministerstvo zdravotníctva Jensa Spahna v súvislosti so zmluvou na nákup ochranných respirátorov proti koronavírusu v hodnote 5,5 milióna eur. Informoval o tom v sobotu denník Bild s odvolaním sa na hovorkyňu krajinského súdu v Bonne.Podľa denníka je predmetom žaloby, ktorú podal Walter Kohl, dodávka milióna respirátorov typu FFP2 na jar minulého roku. Spoločnosť Kohl Consult GmbH sa vtedy zúčastnila na tendri, ktoré vypísalo ministerstvo a dostalo zákazku na doručenie milióna respirátorov za jednotnú cenu 4,5 eura za kus. Rezort zdravotníctva však zatiaľ účet údajne nevyrovnal." povedal syn zosnulého exkancelára pre Bild.Hovorkyňa ministerstva detaily prebiehajúceho konania odmietla komentovať. Kohl na Twitteri v reakcii na medializované informácie poznamenal, že predmetnú žalobu podal ešte vlani v júli a preto považuje toto načasovanie za prekvapivé.Hovorkyňa regionálneho súdu v Düsseldorfe pre DPA uviedla, že zatiaľ nie je možné predpovedať, kedy sa v tejto veci uskutoční súdny proces.Walter Kohl pôsobí ako obchodný konzultant a podnikateľ. Pred približne pol rokom vstúpil do Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a vlani založil i spoločnosť Initiative Deutschland in Europa (Iniciatíva Nemecko v Európe).