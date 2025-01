Sýrskeho občana a člena IS obvinili v Nemecku z vojnových zločinov

Berlín 15. januára (TASR) - Nemecká prokuratúra v stredu obvinila sýrskeho občana Usámu A. z vojnových zločinov, ktoré údajne spáchal ako bojovník džhihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Obvineného budú trestne stíhať pre členstvo v teroristickej organizácii, pre spoluúčasť na genocíde a pre ďalšie zločiny. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Podľa nemeckej prokuratúry sa obvinený pripojil k IS v polovici roka 2014. V organizácii zaujal vysokú pozíciu a pôsobil predovšetkým v sýrskej provincii Dajr az-Zaur na hraniciach s Irakom.



Usáma A. "hral kľúčovú úlohu" a pomáhal IS získať niekoľko budov, z ktorých dve následne používali na sexuálne zneužívanie zajatých žien, píše AFP. Zvyšné budovy skupina využívala ako obytné priestory pre svojich bojovníkov, ako kancelárie či na skladovanie.



Sýrčana taktiež obvinili z náboru svojho 13-ročného synovca, ktorý vraj pokračoval v bojoch za IS v sýrskom meste Aleppo.



Nemecko už dlhšie využíva princíp tzv. univerzálnej jurisdikcie, ktorá krajine umožňuje stíhať osoby obvinené zo závažných zločinov v zahraničí.



Berlín sa po páde sýrskeho prezidenta Bašára Asada 8. decembra 2024 zaviazal, že bude pokračovať v trestnom stíhaní podozrivých zo zločinov počas občianskej vojny v Sýrii. Tiež prisľúbil, že všetkých Asadových stúpencov utekajúcich do Nemecka postaví pred súd.