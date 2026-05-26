ŠTATISTIKA: Takmer pätina ľudí v Nemecku starších ako 15 rokov fajčí
V roku 2025 fajčilo aspoň príležitostne 22,4 percenta mužov v porovnaní s 15,8 percenta žien.
Autor TASR
Wiesbaden 26. mája (TASR) - Takmer pätina obyvateľov Nemecka siahla minulý rok aspoň príležitostne po cigarete. Pred Svetovým dňom bez tabaku, ktorý pripadá na 31. máj, to v utorok oznámil Spolkový štatistický úrad vo Wiesbadene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podiel fajčiarov dosiahol 19,1 percenta a v porovnaní s rokom 2021 sa toto číslo takmer nezmenilo, pripomenula DPA. Pred piatimi rokmi aspoň príležitostne fajčilo 18,9 percent obyvateľov Nemecka starších ako 15 rokov. Absolútna väčšina fajčiarov (78,5 percenta) uprednostňuje cigarety a 9,2 percenta sa rozhodlo pre elektronické cigarety.
Na základe prieskumu nemeckých domácností muži fajčia oveľa častejšie ako ženy. V roku 2025 fajčilo aspoň príležitostne 22,4 percenta mužov v porovnaní s 15,8 percenta žien.
Fajčenie je najrozšírenejšie medzi ľuďmi vo veku 40 až 44 rokov. V minulom roku bolo podľa štatistického úradu v tejto vekovej skupine 26 percent fajčiarov. Len s nepatrným odstupom nasledovali fajčiari vo veku 45 až 49 rokov (25,5 percent). Najmenej fajčiarov (päť percent) bolo medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 17 rokov a medzi Nemcami vo veku 75 a viac rokov dosahoval tento podiel 5,5 percenta, poznamenala DPA.
