Nemecko: Takzvané prímerie na Ukrajine neprinesie ľuďom bezpečie

Berlín 5. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vo štvrtok kritizovala prímerie nariadené Ruskom na Ukrajine a uviedla, že keď ruský prezident Vladimir Putin naozaj chce mier, "odviedol by svojich vojakov domov". Podľa ministerky však šéf Kremľa evidentne chce po krátkom prerušení počas pravoslávnych Vianoc vo vojne pokračovať. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Ľuďom žijúcim v každodennom strachu pod ruskou okupáciou neprinesie takzvané zastavenie paľby ani slobodu, ani bezpečie. Preto budeme Ukrajincom ďalej pomáhať, aby mohli opäť žiť v mieri a podľa práva na sebaurčenie," napísala Baerbocková v príspevku na Twitteri.



Aj poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak vo štvrtok označil za "pokrytectvo" vyhlásenie prímeria Ruskom počas pravoslávnych Vianoc na Ukrajine. "Ruská federácia musí opustiť okupované územia. Len vtedy budeme mať dočasné prímerie," napísal Podoľak na Twitteri. "Nechajte si pokrytectvo pre seba," dodal.



Takisto uviedol, že Ukrajina na cudzie územie neútočí a nezabíja civilistov tak ako Rusko. "Ukrajina ničí len príslušníkov okupačnej armády na svojom území," napísal.



Ruský prezident Putin nariadil na Ukrajine prímerie počas pravoslávnych Vianoc 6. a 7. januára. Informoval o tom Kremeľ, ktorý spresnil, že Putin vzal do úvahy výzvu patriarchu ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilla.



Ruský prezident nariadil ministrovi obrany Ruskej federácie, aby od 12.00 h (10.00 h SEČ) 6. januára 2023 do 24.00 h (22.00 h SEČ) 7. januára 2023 zaviedol prímerie pozdĺž celej frontovej línie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol stiahnutie ruských vojakov už skôr, pred 25. decembrom, Rusko to však odmietlo, pripomenula agentúra AP.